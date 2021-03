De nouvelles rumeurs pour Touch ID sur l'iPhone de 2021

C'est une rumeur qui n'aurait fait ni chaud ni froid à de nombreux utilisateurs de l'iPhone se satisfaisant de la reconnaissance faciale de Face ID il y a un peu plus d'un an, mais la crise sanitaire et la généralisation du port du masque a tout changé : le retour de Touch ID sur l'iPhone de 2021 serait un argument de vente majeur pour la gamme de cette année. Et bonne nouvelle, ce serait bien pour l'iPhone 12s ou 13 cette année, et directement sous le bas de l'écran s'il vous plaît ; pas sur le bouton d'allumage du téléphone comme sur l'iPad Air 4.C'est Mark Gurman qui avait été le premier à dégainer en janvier dernier, parlant alors d'un test dont il ne connaissait pas la conclusion. Le célèbre journaliste de Bloomberg a depuis été rejoint par Joanna Stern du Wall Street Journal, et aujourd'hui par les analystes de Barclays, cités par MacRumors Selon Barclays, il faudrait également s'attendre à une réduction de la taille de l'encoche grâce à une restructuration des différents éléments de la caméra TrueDepth, en attendant une évolution plus radicale en 2022 (Ming-Chi Kuo évoquait le passage à un poinçon pas plus tard que cette semaine) grâce à un nouveau fonctionnement qui se rapprocherait un peu de celui du LiDAR et permettrait de gagner de la place. Et en parlant du scanner LiDAR, il resterait réservé aux modèles Pro cette année. Pas un mot en revanche concernant l'adoption de dalles LTPO permettant la mise en place de la technologie ProMotion, mais les indiscrétions de Barclays ne se veulent pas exhaustives (lire :). À suivre...