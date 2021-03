Apple arrête de produire le HomePod original

Le HomePod mini a été un succès depuis sa sortie à l'automne dernier, offrant aux utilisateurs un son incroyable, un assistant intelligent et le contrôle intelligent de leur domicile pour seulement 99 dollars. Nous allons focaliser nos efforts sur le HomePod mini. Nous retirons le HomePod original de la vente, il continuera à être disponible jusqu'à épuisement des stocks sur l'Apple Store en ligne, les Apple Stores physiques et les revendeurs Apple officiels. Apple fournira des mises à jour logicielles aux clients du HomePod ainsi que de l'assistance via Apple Care.

Deux jours après un envol suspect des délais d'approvisionnement sur le modèle noir, le couperet vient de tomber : Apple a cessé la production du grand modèle de HomePod ! L'enceinte connectée d'Apple est toujours en vente sur l'Apple Store , mais. Apple a officiellement confirmé l'information à TechCrunch avec la déclaration suivante :Doté d'un très bon son mais avec un tarif de 329 € jugé prohibitif, le HomePod original n'a jamais rencontré un large public et les parts d'Apple sur le marché des enceintes connectées sont très modestes, légèrement inférieures à 5% au dernier pointage avant la présentation du HomePod mini. Avec un tarif bien plus clément de 99 € et un son qui reste plutôt qualitatif, le HomePod mini reste cher par rapport à la concurrence mais semble bien mieux se vendre, même si Apple ne communique pas ses chiffres précis.Si vous disposez déjà d'un HomePod et comptez compléter votre installation avec un second modèle pour la prise en charge du son stéréo, ou si vous appréciez le produit et souhaitez vous équiper avant sa disparition définitive, il vous reste donc une dernière chance d'obtenir un exemplaire sur l'Apple Store , avec présentement deux mois d'attente sur le modèle noir et moins d'une semaine sur le modèle blanc. Vous pouvez également retrouver le HomePod chez Boulanger ( noir blanc ) et chez Darty ( blanc ).