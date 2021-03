De nouvelles photos volées des AirPods 3

Trois jours après l'apparition des premières photos volées des AirPods 3, de nouvelles images des futurs écouteurs sans fil d'Apple ont été publiées par le site chinois 52audio . Ces dernières semblent issues d'une ligne de production : il s'agirait bien de produits finis et pas de prototypes, signe que ces modèles seraient bien prêts à être annoncés par Apple. On retrouve en tout cas le design que nous avons aperçu à de multiples reprises ces derniers jours, avec une tige raccourcie et une apparence qui se rapproche fortement de celle des AirPods Pro mais sans les embouts en silicone.Ce n'est sans doute plus qu'une question de jours avant qu'Apple annonce officiellement la sortie des AirPods 3. Cela pourrait se faire par simple voie de communiqué de presse — ce qui ne serait pas inhabituel pour les AirPods — mais cela pourrait aussi coïncider avec la tenue du premier événement Apple de l'année. Des rumeurs évoquent la date du mardi 23 mars ; si cela se vérifie, Apple devrait officialiser l'événement dans le courant de la semaine prochaine.