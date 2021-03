Apple a essayé le noir de jais sur l'iPhone X

Apple a essayé le coloris noir de jais sur l'iPhone X, nous apprend le leaker Mr·White ( @laobaiTD ) sur Twitter, photos d'un prototype de châssis à l'appui. C'est un coloris noir sombre et très brillant qu'Apple avait lancé sur l'iPhone 7 en 2016. Ce rendu était complexe à obtenir : Apple rencontrait des problèmes de production et avait d'ailleurs initialement réservé ce coloris aux modèles disposant d'un minimum de 128 Go de stockage, l'entrée de gamme avec 32 Go en étant privée. Le rendu était magnifique, mais extrêmement sensible aux traces de doigts et aux micro-rayures. C'est peut-être cela qui a finalement conduit Apple à ne pas retenir ce coloris et se rabattre sur le gris sidéral uniquement.Une autre alternative a également failli voir le jour : le coloris doré, qui est allé jusqu'à la certification de la FCC américaine qui a finalement révélé des clichés du prototype quelques mois plus tard. Pour cette déclinaison, ça n'a en revanche été qu'une question de temps : elle a bien fait son retour avec l'iPhone XS un an plus tard.