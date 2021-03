NFC : le MagicBand de Disneyland dans l'app Wallet

Il va bientôt être possible d'utiliser la puce NFC de l'iPhone ou de l'Apple Watch avec un nouveau service : Disney a annoncé l'intégration du bracelet MagicBand à l'application Wallet d'Apple dans le courant de l'année. Le nouveau service Disney MagicMobile va permettre de se passer du bracelet dans les parcs à thème du groupe. Ce bracelet est aujourd'hui distribué aux clients qui séjournent dans les hôtels : il fait à la fois office de clé pour la chambre, de billet d'entrée et de moyen de paiement dans le parc. Directement intégré à l'iPhone et l'Apple Watch, il pourra alors fonctionner comme Apple Pay. Cette nouveauté sera bien sûr optionnelle et gratuite.La dématérialisation d'un tel service au sein de l'application Wallet semble assez évidente. Pourtant, le strict contrôle exercé par Apple sur l'accès à la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch rend ce type d'intégration exceptionnel. C'est en effet au cas par cas qu'Apple donne cette possibilité, dans un objectif de sécurité mais aussi de rentabilité, Apple cherchant à prélever des commissions tant que possible. C'est notamment ce qui a coincé pendant trois ans pour les titres de transport à Paris, où il est désormais possible d'acheter ses titres de transport via Apple Pay mais toujours pas de présenter son titre à la borne de validation.