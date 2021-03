Apple Maps va afficher la fréquentation des lieux d'intérêt

Apple va bientôt afficher la fréquentation des points d'intérêt dans son application Plans. C'est un petit changement dans les conditions d'utilisation des services de localisation de l'iPhone au sein de la version bêta d'iOS 14.5 qui a vendu la mèche . Apple y décrit cette nouveauté à venir sans équivoque :Voilà qui rappelle ce que fait déjà Google au sein de Google Maps, avec un ajustement automatique des horaires et la mise en place d'un graphique permettant de connaître les horaires d'affluence des points d'intérêt. Le service d'Apple pourrait prendre une forme légèrement différente, mais on comprend l'idée. Rien n'étant en place pour le moment, notez qu'il est tout à fait possible que cette nouveauté soit mise en place bien après la sortie d'iOS 14.5 dans les prochaines semaines.Vous pouvez consulter tous les détails du service de localisation et confidentialité d'Apple dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation > "Service de localisation et confidentialité...". Vous pouvez également choisir de ne pas participer à l'alimentation de la base de données d'Apple en décochant l'option "Itinéraires et circulation" dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation > Service Système > "Itinéraires et circulation".