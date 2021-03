iOS 14.5 : Apple sépare les mises à jour de sécurité

Certaines mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités, et d'autres sont uniquement destinées à corriger des bugs où combler des failles. Apple ne fait jusqu'ici pas la distinction mais cela semble changer avec la dernière version bêta d'iOS 14.5. Dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > MÀJ automatiques, on découvre un nouveau réglage qui distingue les mises à jour classiques des mises à jour de sécurité, qu'il est désormais possible d'installer automatiquement pendant la nuit.Apple prépare donc la possibilité d'installer automatiquement les mises à jour de sécurité, considérées comme urgentes, tout en gardant un contrôle manuel sur les mises à jour classiques. On peut aussi imaginer que cette option permette d'installer des correctifs sans avoir à installer les toutes dernières versions d'iOS et les changements qui vont avec, mais il ne semble pas que cela soit le cas. En effet, l'option mise en place ici, d'ailleurs désactivée par défaut, disparaît lorsque l'on décoche "Télécharger les nouvelles mises à jour" : il est impossible en l'état d'installer les mises à jour de sécurité sans télécharger les mises à jour classiques, et il n'est pas dans l'intérêt d'Apple à pousser ses utilisateurs à conserver des versions plus anciennes de ses systèmes.