Et si Foxconn fabriquait la voiture d'Apple ?

Et si c'était finalement Foxconn qui se chargeait de la fabrication de la future voiture électrique d'Apple ? L'hypothèse paraît de plus en plus crédible, alors que les fabricants établis ne souhaitent pas devenir des sous-traitants d'Apple — c'est ce qui a conduit à l'échec des négociations avec Hyundai . Un responsable de la marque résumait parfaitement la situation . Alors qui mieux que Foxconn pour faire du Foxconn ?L'hypothèse a été très sérieusement abordée par Mark Gurman sur Bloomberg la semaine dernière : demander à Hyundai de concevoir d'Apple Car,, témoigne un ancien responsable d'Apple et de Tesla. Comme il semble impossible de trouver un partenaire chez les fabricants, que le rachat d'un groupe existant n'est pas à l'ordre du jour et que mettre en place ses propres chaînes de production serait risqué, Apple pourrait n'avoir d'autre choix que d'adopter le mode de fonctionnement qu'elle connaît parfaitement avec l'iPhone : se tourner vers un sous-traitant. Il n'y aurait alors que deux choix possibles : le canadien Magna et le chinois Foxconn.

Présentation de la pateforme MIH de Foxconn en octobre 2020

Foxconn n'a pas l'habitude des voitures mais ne compte pas passer à côté de la transformation de cette industrie. L'entreprise a dévoilé sa propre plateforme pour véhicule électrique en octobre 2020 et a annoncé le mois dernier un partenariat avec Fisker pour la fabrication de 250 000 véhicules par an dès 2023. Et aujourd'hui, Foxconn a déclaré son intention de lancer une chaîne de production en Amérique du Nord.Ce sera soit dans le Wisconsin, soit au Mexique, a confié Liu Young-way ; la décision finale sera prise dans le courant de l'année. Foxconn voudrait en tout cas se rapprocher du marché américain et se préparerait à travailler avec de nouveaux partenaires. Lorsqu'un journaliste a demandé si cela pourrait concerner Apple, Liu Young-way a botté en touche :. Foxconn, en tout cas, se prépare :