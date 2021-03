Les AirPods 3, pas pour tout de suite

Après l'analyste Ming-Chi Kuo lundi, c'est au tour dul0vetodream d'indiquer sur son compte Weibo que les AirPods 3 ne seront pas au programme pour les annonces d'Apple prévues ce mois-ci. Il n'en dit pas plus sur la date de lancement, encore incertaine : Ming-Chi Kuo évoquait une production de masse au troisième trimestre, ce qui pourrait nous mener au mois de juillet... au plus tôt.Dans un tweet , l0vetodream ajoute en revanche un élement intéressant :. Les AirPods 3 seraient ainsi commercialisés en complément et non en remplacement des anciens modèles, qui resteraient présents pour assurer l'entrée de gamme. Les AirPods 3 pourraient ainsi prendre le positionnement tarifaire des AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil, aujourd'hui vendus 229 € au lieu de 179 € pour les modèles d'entrée de gamme. Une baisse de prix des AirPods 2 n'est d'ailleurs pas à exclure pour l'occasion, alors que les offres promotionnelles sous la barre de 150 € voire de 140 € sont devenus la norme chez les revendeurs

(lire : Le design des AirPods 3 en fuite ?)

Selon les récentes indiscrétions, les AirPods 3 ressembleraient beaucoup au rendu 3D ci-dessus : avec une tige raccourcie et une forme différente des modèles actuels, leur design se rapprocherait beaucoup de celui des AirPods Pro, mais sans les embouts en silicone interchangeables. S'il s'agit bien des AirPods 3 et pas d'une alternative aux AirPods Pro, ces modèles pourraient également être dépourvus de technologie de réduction de bruit active.