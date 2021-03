Apple a une équipe pour lutter contre les contrefaçons

Qui n'est jamais tombé sur une publicité faisant la réclame d'AirPods à prix imbattable ? Toute une industrie s'est mise en place au fil des années pour copier au mieux possible certains produits d'Apple, avec des tarifs jusqu'à dix fois moins chers et l'objectif d'inonder les marchés européen et américain. Pour toucher leurs clients, les contrefacteurs utiliseraient massivement les plateformes publicitaires de Facebook et Instagram, selon un rapport de Ghost Data Team résumé par Bloomberg . Et Facebook ne ferait pas grand chose pour lutter contre cette situation, qui lui profite.Le réseau social s'en défend :, a déclaré un représentant de l'entreprise. Mais en un mois de recherche entre février et mars de cette année, Ghost Data Team est tombé sur pas moins de 163 revendeurs de produits contrefaits sur le seul réseau Instagram. Parmi les produits les plus populaires, des AirPods Pro à 25 dollars et le chargeur MagSafe à 5,50 dollars. Les 50 000 posts recensés sur les comptes repérés ont glané 600 000 likes et commentaires.

Via The Deal Guy

Pour Apple, c'est à la fois une question de revenus et d'image : les produits contrefaits sont souvent de qualité nettement inférieure à ceux d'Apple, malgré leur apparence pratiquement identique, et ils peuvent même être dangereux. Un des chercheurs de Ghost Data Team a pu l'expérimenter avec l'explosion d'un chargeur contrefait acheté auprès d'un revendeur non officiel via Instagram.Apple prend la situation au sérieux et dispose d'une équipe dédiée à la lutte contre ce phénomène :Des actions qui seraient donc largement insuffisantes. Le constat incite à la prudence : quand c'est trop beau pour être vrai...