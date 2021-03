L'iPad Pro de 2021 pas avant le mois d'avril ?

On l'attendait pour le mois de mars , mais cela serait finalement plutôt pour le mois d'avril : selon DigiTimes , ce n'est en effet pas avant le début du second trimestre de cette année qu'Apple recevrait ses premières livraisons d'iPad Pro de 2021. La publication taïwanaise en profite pour réaffirmer que seul le modèle 12,9" serait équipé d'un écran mini-LED, le modèle 11" se contentant d'une dalle LCD à rétroéclairage classique. Les deux modèles devraient en revanche bien bénéficier de la puce Apple A14X et d'un modem 5G dans leur déclinaison cellulaire.Au début du mois, des rumeurs évoquaient le 23 mars pour le premier événement Apple de l'année. Nous voici à moins d'une semaine de cette date et Apple n'a toujours pas envoyé d'invitations : à moins d'une surprise de dernière minute, cela semble cuit pour cette fois. Notons que l'ensemble des fabricants fait actuellement face à une pénurie de composants et il est possible que la mise en production de masse des nouveaux iPad Pro aient simplement pris un peu de retard. Selon Jon Prosser , Apple aurait en tout cas bien décalé son événement au mois d'avril. Encore un peu d'attente...