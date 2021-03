Des notifications spéciales pour les tags NFC d'Apple

Comme beaucoup de commerces, Apple a dû adapter certains éléments de ses boutiques ces derniers mois. Dans les échoppes encore ouvertes, les clients ont pu découvrir de nouveaux éléments d'interactions sans contact. En septembre dernier ont commencé à apparaître des petites bornes thématiques ayant pour but de mettre en avant les différents services d'Apple sans que l'utilisateur n'ait à toucher un clavier ou un écran du magasin. Pour cela, Apple s'est tournée vers les codes QR à flasher ainsi que les tags NFC à scanner avec son smartphone, au choix.Jusqu'ici, ces codes QR et tags NFC redirigent tout bêtement vers le service en question après l'apparition d'une notification indiquant l'application concernée. Pour le code ci-dessus par exemple, la notification va indiquer "Afficher dans App Store", puis rediriger vers l'onglet Apple Arcade de la boutique d'applications d'Apple. C'est assez peu engageant, et Apple en a bien conscience.Dans iOS 14.5, Apple a mis en place un nouveau type de notifications beaucoup plus visuelles. L'information, qui a été dénichée par les fouineurs de 9To5Mac , n'a pas encore pu être testée dans la vraie vie mais les montages ci-dessous permettent de nous rendre compte de ce que cela va donner : Apple s'est largement inspirée des panneaux de configuration ou de jumelage de ses accessoires, qui apparaissent en surimpression sur le bas de l'écran.Reste à savoir si ce changement restera réservé aux services d'Apple au sein des Apple Stores, ou si Apple permettra aux développeurs de s'en saisir pour améliorer les interactions relatives à leurs applications. Il pourrait s'agir d'un test grandeur nature en attendant un déploiement plus large au sein d'iOS 15 cet automne, mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse pour le moment.