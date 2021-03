Du Thunderbolt pour l'iPad Pro en avril ?

C'est bien en avril et non en mars qu'Apple annoncerait sa nouvelle gamme d'iPad Pro, clame Mark Gurman sur Bloomberg . Ce célèbre journaliste dispose d'excellentes sources et on peut donc s'y fier : les bruits de couloir qui tablaient sur une sortie en mars étaient erronés. L'information est d'ailleurs confirmée par l'analyste Ming-Chi Kuo , autre grand nom du secteur, qui prévient d'ailleurs que la sortie ne serait pas pour le début du mois : la production de masse ne débuterait pas avant mi-avril au plus tôt, et les stocks pourraient donc être limités dans un premier temps.Selon Mark Gurman, le design de ces nouvelles tablettes n'évoluerait pas, ou pas de manière significative tout du moins. Apple améliorerait les appareils photos, intégrerait un processeur plus puissant dans la lignée de la puce Apple M1 des Macs (sans doute la puce Apple A14X), et au moins le grand modèle serait équipé d'un écran mini-LED pour une meilleure luminosité et de plus grands contrastes.Autre évolution possible, Mark Gurman indique qu'Apple a testé des modèles d'iPad Pro équipés d'un connecteur Thunderbolt, qui reprend la prise USB-C avec laquelle il est parfaitement compatible mais qui offre de meilleures performances et une plus grande compatibilité avec certains accessoires. Apple souhaitant s'éloigner d'Intel, propriétaire de ce format, il est en revanche possible que l'iPad Pro de 2021 se rabatte sur l'USB 4, qui reprend la plupart des caractéristiques du Thunderbolt 3, tout comme les Macs M1. Étrangement, Mark Gurman n'aborde pas le sujet de la connectivité 5G, fortement attendue sur les modèles cellulaires.Il ne serait en tout cas plus qu'une question de semaines avant qu'Apple organise son premier événement de l'année. Si l'iPad Pro vous fait de l'oeil, nous vous conseillons fortement d'attendre un peu si vous en avez la possibilité. Même si les nouveautés de la future gamme ne vous intéressent pas outre mesure, il sera toujours possible d'opter pour un modèle de la génération précédente à prix réduit.