Un iPad mini 6 plus grand en préparation

Un nouvel iPad mini serait bien en préparation pour cette année, affirme le journaliste Mark Gurman sur Bloomberg . La petite tablette d'Apple, qui a été revue pour la dernière fois en mars 2019 , vient de souffler sa deuxième bougie et Apple plancherait donc sur un nouveau modèle plus au goût du jour. Mark Gurman ne donne qu'une seule information sur l'iPad mini 6 : il aurait un écran plus grand. Depuis ses débuts, l'iPad mini intègre une dalle d'une diagonale de 7,9". Cette information corrobore les indiscrétions de Ming-Chi Kuo, qui affirmait dès l'année dernière que l'iPad mini adopterait un écran d'une diagonale située entre 8,5" et 9".La question du design se pose évidemment : Apple va-t-elle se contenter de rogner sur les marges autour de l'écran, ou tout révolutionner pour adopter une dalle aux coins arrondis comme sur l'iPad Air, avec l'abandon du bouton d'accueil et l'adoption de Face ID ? Mark Gurman ne répond pas à cette question, qui est pourtant majeure. Un bouleversement du design permettrait en effet à Apple d'augmenter significativement la taille de l'écran, mais sans accroitre la taille du châssis. L'iPad mini étant plus haut de gamme que l'iPad 8, il pourrait avantageusement rejoindre la gamme de l'iPad Air ou de l'iPad Pro ; il y a d'ailleurs déjà eu des rumeurs évoquant un "iPad Pro mini" Concernant le calendrier, de multiples sources ont déjà tablé sur un lancement au printemps mais Mark Gurman se veut beaucoup plus prudent en évoquant simplement une commercialisation. Parallèlement, le journaliste est beaucoup plus précis au sujet de l'iPad Pro avec une sortie prévue en avril . Si on lit entre les lignes, l'iPad mini pourrait donc avoir à attendre encore un peu.Côté technique, il faut bien sûr aussi s'attendre à de petites évolutions de routine, à commencer par l'adoption d'un processeur plus récent et plus puissant que la puce Apple A12 actuelle, de meilleurs appareils photos, et pourquoi pas du Smart Connector et de la prise en charge de l'Apple Pencil 2 si Apple change de design. La révision à venir pourrait ainsi être majeure : il est donc intéressant d'attendre un peu avant d'investir dans un iPad mini, mais sans visibilité précise pour le moment.