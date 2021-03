Un iPad 9 plus fin plus tard cette année ?

En septembre dernier, l'iPad 10,2" a été revu avec une seule nouveauté au programme : l'adoption de la puce Apple A12. Cette année, Apple devrait à nouveau mettre à jour sa tablette d'entrée de gamme. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg , l'iPad 9 est prévu pour, une indiscrétion raccord avec celle de Ming-Chi Kuo qui table sur un lancement dans le courant du second semestre, peut-être aux alentours de la rentrée pour séduire les étudiants au moment où ils s'équipent.Il ne faut pas s'attendre à une révolution, l'iPad d'entrée de gamme ayant pour objectif d'assurer un prix d'appel sans faire d'ombre à l'iPad Air et l'iPad Pro. L'iPad 9 devrait donc garder son écran rectangulaire et son bouton d'accueil avec Touch ID, et se contenter de quelques évolutions techniques de routine, par exemple avec l'adoption de la puce Apple A13. En revanche, Apple pourrait tout de même légèrement retoucher son design : Mark Gurman affirme que le prochain iPad 10,2" serait plus fin et plus léger.Contrairement à l'iPad mini qui pourrait bénéficier d'une mise à jour majeure , l'iPad 10,2" devrait évoluer tout en douceur cette année. Le modèle actuel est en milieu de vie et il n'est pas forcément pertinent d'attendre plusieurs mois si l'iPad 8 vous fait de l'oeil et que vous en avez besoin maintenant. Il y a d'ailleurs quelques petites promos de temps en temps chez les revendeurs : vous pouvez consulter notre comparateur de prix pour dénicher les meilleures offres du moment.