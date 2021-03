HomePod : des stocks qui remontent à 2017...

On savait que les ventes de HomePod n'étaient pas au niveau des attentes d'Apple, mais pas à ce point. La semaine dernière, Apple a annoncé à la surprise générale l'arrêt de la production du HomePod , qui sera disponible à la vente jusqu'à écoulement des stocks. Cette annonce a suscité un certain nombre de ventes de dernière minute et plusieurs utilisateurs ont constaté que l'exemplaire qu'il ont reçu était issu de la production originale. Michael Kukielka a par exemple commandé deux exemplaires : le premier a été produit le 13 février 2018, le second le 19 décembre 2017. Cette information peut être aisément obtenue à partir du numéro de série de l'appareil (et cela va changer ). Pour rappel, le HomePod a été lancé le 9 février 2018 aux États-Unis. Ces modèles ont donc dormi pendant trois ans dans un entrepôt avant de trouver preneur.Cette découverte ne signifie pas forcément qu'Apple n'a plus produit de HomePod depuis, mais elle nous donne en tout cas une petite idée de l'inadéquation entre la production initiale et l'état de la demande, qui n'a vraisemblablement jamais été réellement au rendez-vous. Malgré les qualités sonores indéniable de l'enceinte, le marché serait très sensible au prix et le HomePod mini serait bien mieux taillé pour répondre à la demande.