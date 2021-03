Les iPad Pro de 2021 seraient un peu plus compacts

C'est en avril qu'Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d'iPad Pro . Les accessoiristes se préparent à cette arrivée, et plusieurs modèles de coques et d'étuis ont déjà été référencés chez les revendeurs. Nos confrères de iGeneration ont notamment remarqué quatre modèles de TiMOVO Dadanism et ESR chez Amazon, avec un dénominateur commun : il s'agit de références spécialement dédiées aux modèles 11" ou 12,9" de 2021, sans compatibilité avec les modèles équivalents de 2020 ou de 2018. Cette incompatibilité est soulignée explicitement, signe qu'un élément de design sera différent cette année.En 2020, les accessoiristes avaient déjà dû revoir leurs coques pour prendre en compte les nouveaux appareils photos et le scanner LiDAR de l'iPad Pro. Les modèles d'étuis prévus pour les iPad Pro de 2018 étaient pour la plupart incompatibles avec les iPad Pro de 2020 à cause des capteurs arrières, mais les étuis prévus pour les iPad Pro de 2020 pouvaient bien être utilisés sur les iPad Pro de 2018. Il semble donc qu'il s'agisse cette fois d'un changement dans les dimensions des tablettes, rendant toute rétro-compatibilité impossible.Il y a déjà eu des indiscrétions sur le sujet en janvier dernier, avec l'apparition d'un fichier CAD nous donnant des dimensions réduites pour le modèle 11" de 2021 : le fichier évoquait des dimensions de 245,74 x 176,61 mm, contre 247,6 x 178,5 mm pour les modèles actuels. L'épaisseur resterait identique à 5,9 mm. En résumé, Apple serait parvenue à réduire d'environ un millimètre les marges autour de l'écran de chaque côté de la tablette. Pour ce qui est du Magic Keyboard , on imagine que sa fixation aimantée, qui n'épouse pas les bords de la tablette, permettra de contourner le problème.