La 5G lancée officiellement aujourd'hui à Paris

Le calendrier est parfois ironique : alors que l'Île-de-France entrera en confinement ce samedi, c'est ce vendredi 19 mars 2021 que les quatre opérateurs français activent leur réseau 5G à Paris, avec trois mois de retard sur d'autres métropoles françaises. Débats, concertation, signature d'une charte... Les opérateurs n'utiliseront finalement que la bande de fréquences des 3,5 GHz, celle qui offre les meilleurs débits mais sur une plus faible distance, avec une plus grande sensibilité aux obstacles.Si vous disposez d'un forfait incluant la 5G, d'un smartphone compatible (chez Apple, seul l'iPhone 12 est concerné) et que vous vous trouvez à Paris, vous devriez donc voir apparaître le logo 5G sur votre téléphone dans les zones couvertes. Il y a présentement 80 antennes 5G activées par opérateur à Paris.