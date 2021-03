Intel fait appel à Justin Long pour se moquer du Mac

Après un petit échauffement le mois dernier, Intel a lancé une campagne de dénigrement du Mac en bonne et due forme, avec un site web dédié et des clips vidéo destinés à promouvoir « le PC » dans son ensemble, à savoir tout ordinateur équipé d'un processeur Intel qui n'est pas un Mac. Avec un invité surprise : Justin Long. L'acteur n'a pas été choisi au hasard : c'est lui qui avait interprété « le Mac » dans la campagne publicitaired'Apple entre 2006 et 2010. Intel joue de ce clin d'œil : tandis que les clips d'Apple commençaient tous ou presque par, Intel débute les siens parOn retrouve le biais de la campagne précédente, Intel s'attaquant à certaines caractéristiques du Mac qui n'ont rien à voir avec leur processeur. Pas d'écran tactile ou de transformation possible en tablette, peu de jeux vidéos, moins de choix de modèles, utilisation d'adaptateurs pour l'USB-C ou encore absence de reconnaissance faciale. Intel s'aventure même sur le terrain du nombre de moniteurs externes pris en charge, effectivement limité à un seul sur les MacBook équipés de la puce M1... mais pas sur les autres : c'est une spécificité des modèles d'entrée de gamme.Certains arguments d'Intel vont sauter à la présentation des Macs équipés de la puce Apple M2 et d'éventuels dérivés cette année — y compris la connectique avec le retour du lecteur de cartes SD et peut-être du HDMI sur les MacBook Pro de 2021 . D'autres arguments vont sans doute perdurer... jusqu'à ce que « le PC » se rende compte des avantages de l'architecture ARM : Qualcomm préparerait un concurrent de la puce Apple M1, et même Microsoft préparerait ses propres puces ARM . Un ordinateur n'est pas uniquement défini par son processeur, et cette campagne publicitaire d'Intel pourrait mal vieillir assez rapidement.