L'iMac Pro prend officiellement sa retraite

L'iMac Pro a disparu du site d'Apple ! Deux semaines après l'annonce de la disparition imminente de ce modèle, Apple a visiblement écoulé ses derniers stocks et retiré les pages relatives à l'iMac Pro de son site web. L'ordinateur, qui n'avait pas réellement évolué depuis sa sortie en décembre 2017, n'avait jamais trouvé son public, coincé entre l'iMac 27" haut de gamme et le Mac Pro avec une évolutivité trop limitée et un tarif prohibitif.Il est toujours possible de trouver quelques modèles d'iMac Pro, en version reconditionnée à -15% sur le Refurb Store ou chez les revendeurs — Amazon vend notamment le modèle d'entrée de gamme à 5 089,99 € au lieu de 5 499 € — mais il est fortement conseillé d'attendre l'arrivée de la nouvelle gamme d'iMac avec processeurs Apple Silicon plus tard cette année pour investir dans un modèle plus au goût du jour.