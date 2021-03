Les options SSD de l'iMac 21,5'' 4K ne sont plus vendues

Cela fait près d'un mois qu'elles étaient indisponibles : les options de SSD de l'iMac 21,5" ont été retirées de la vente sur l'Apple Store . Elles permettaient de passer à 512 Go ou 1 To de stockage au lieu des 256 Go proposés en standard. Désormais, les clients souhaitant un large espace de stockage doivent se tourner vers le Fusion Drive de 1 To, sans surcoût.Les différents fabricants font actuellement face à une pénurie de composants , mais ce n'est pas l'explication la plus probable. Il semble en effet qu'Apple ait simplifié la production de l'iMac 21,5" 4K pour préparer l'arrivée de nouveaux modèles. Une refonte de l'iMac avec puce Apple Silicon et nouveau design est très attendue dans le courant de cette année 2021, et cette disparition soudaine d'options est peut-être liée.Si vous avec besoin d'un iMac 21,5" avec plus de 256 Go de stockage mais sans vous rabattre sur un Fusion Drive (qui comprend un disque dur), vous pouvez vous tourner vers le Refurb Store qui vend toujours certaines configurations sur mesure de temps à autre. Nous vous conseillons plutôt d'attendre si vous en avez la possibilité : la date de la refonte de l'iMac n'est pas encore connue, mais la révision attendue est importante et il serait dommage de passer à côté.