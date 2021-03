App Store : la commission de 15% impacte peu Apple

Depuis le 1er janvier 2021, Apple a mis en place son Small Business Program sur l'App Store : les développeurs qui génèrent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million de dollars peuvent désormais bénéficier d'une commission réduite. Normalement de 30%, elle tombe à 15% sur les achats d'applications, les achats in-app ainsi que les souscriptions. Google a pris la même décision la semaine dernière, à la différence que la commission du Google Play Store s'applique sur le premier million de dollars ; les développeurs qui vont au-delà ne remontent pas subitement à 30% sur l'ensemble de leurs ventes.Malgré cette importante différence dans les conditions d'application de cette nouveauté, l'idée sous-jacente est identique : séduire les petits développeurs et éviter toute fronde. Selon une étude de Sensor Tower, citée par CNBC , la barre du million de dollars aurait sans surprise été choisie pour toucher le plus de développeurs possible tout en évitant de trop perdre. Ainsi, si ce programme avait été mis en place dès 2020, Apple aurait perdu 595 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 21,7 milliards de dollars, soit seulement 2,7% des revenus de l'App Store. Même chose chez Google, dont les pertes se seraient élevées à environ 5%.Cette manoeuvre a fait sortir Tim Sweeney de ses gonds, le CEO d'Epic Games déclarant queActuellement en procès contre Apple, Epic Games est à l'origine d'une coalition contre le monopole de l'App Store d'Apple. La firme de Cupertino fait également l'objet de multiples enquêtes antitrust sur ce sujet, et Apple a récemment déclarée être inquiète des risques de sanctions et de mesures prises à son encontre.