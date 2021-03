Tiens, l'iPod touch existe toujours

Il est toujours là, planqué dans l'onglet « Musique » du site d'Apple : l'iPod touch fait de la résistance. Le modèle actuel a près de deux ans : commercialisé en mai 2019 , il s'est contenté d'adopter une version bridée de la puce Apple A10 sans autre changement dans sa fiche technique. La puce Apple A10, c'est le moteur de l'iPhone 7 : une vieillerie de 2016 qui va commencer à poser problème. Cinq ans plus tard, acheter un iPod touch en étant équipé représente en effet un risque en terme de pérennité.Aujourd'hui, la puce la plus ancienne prise en charge par iOS 14 est la puce Apple A9 de l'iPhone 6s et de l'iPhone SE de première génération. Cette prise en charge est en sursis : elle pourrait être abandonnée avec iOS 15 cette année. La puce Apple A10 serait alors la puce la plus ancienne à pouvoir tourner sur la dernière version d'iOS, et cela ne durera pas éternellement.Du côté d'Apple, il se pose également la question de la logistique : continuer à produire la puce Apple A10 pour un produit aussi confidentiel que l'iPod touch n'est sans doute pas bien rentable, à moins qu'Apple ait déjà cessé la production et pioche dans d'anciens stocks qui peinent à s'écouler. Autre élément majeur : la prise en charge par iOS et de ses applications du format d'écran de 4 pouces, un casse-tête que les développeurs aimeraient sans doute oublier définitivement avec la mise de côté à venir du premier iPhone SE.Avec son design et ses composants d'un autre temps, la disparition de l'iPod touch de septième génération semble inévitable à moyen voire court terme. Reste à savoir si Apple prendra la peine de le remplacer, par exemple avec un design inspiré de l'iPhone SE de seconde génération avec un écran de 4,7 pouces. Ce type d'appareil a toujours une clientèle, à la fois chez le grand public et chez les professionnels, mais elle s'est bien sûr érodée au fil des années et Apple ne ferait pas beaucoup de mécontents en abandonnant cette gamme.Malheureusement, l'iPod touch ne fait pas l'objet de la moindre rumeur. Il y a bien eu un petit frémissement l'année dernière, mais cela n'a finalement rien donné. Nous n'avons aujourd'hui aucune visibilité sur l'avenir de cette gamme : il est difficile de conseiller l'achat d'un iPod touch en l'état, mais sachez qu'il ne se passera peut-être rien avant plusieurs mois... s'il se passe quelque chose.