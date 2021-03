Un capteur de température et d'humidité découvert sur le HomePod mini

Le HomePod mini est équipé d'un capteur capable de mesurer la température et l'humidité de la pièce dans laquelle il se trouve. Lorsque Mark Gurman de Bloomberg a obtenu cette information inconnue du grand public, il a fait appel à iFixit pour partir à la recherche du composant. Bingo : il se situe sur le bas de l'appareil, éloigné du reste des composants électroniques. Il semble donc probable qu'il soit destiné à une fonctionnalité spécifique et non à contrôler le bon fonctionnement interne de l'enceinte connectée d'Apple.S'il est passé inaperçu jusqu'ici, c'est qu'il est absolument minuscule : leconçu par Texas Instruments mesure 1,5 mm x 1,5 mm. Et surtout, c'est parce qu'il n'était venu à l'idée de personne de partir à sa recherche : Apple n'a jamais communiqué sur la moindre fonctionnalité qui pourrait faire appel à tel capteur.Reste donc à voir ce qu'Apple compte faire de ce composant. Techniquement, il serait possible d'utiliser ses données pour créer des automatisations avec HomeKit, par exemple en déclenchant automatiquement chauffage, climatisation ou ventilateurs selon les préférences de l'utilisateur, ou tout simplement en communicant avec un thermostat connecté pour obtenir des mesures pièce par pièce. Les ingénieurs de Cupertino auraient planché sur le sujet, affirme Mark Gurman, mais on ne sait pas si et quand Apple compterait activer ce composant avec une future mise à jour logicielle.