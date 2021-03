L'iPhone 13 lancé en septembre... si tout va bien

L'année dernière, la production de l'iPhone 12 a pris plusieurs semaines de retard à cause de la crise sanitaire : Apple n'a pas pu présenter sa nouvelle gamme de smartphones en septembre comme d'habitude et c'est en octobre que l'Apple Event a finalement eu lieu. Apple n'a d'ailleurs pas pu tout sortir tout de suite, avec un lancement en deux temps : d'abord l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro en octobre, puis l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max en novembre.Pour cette année, la situation devrait revenir à la normale. C'est tout du moins l'intention d'Apple, qui compterait bien revenir à une présentation dès la rentrée pour une commercialisation avant la fin du mois de septembre. L'analyste Ming-Chi Kuo allait dans ce sens dès décembre dernier , et l'analyste Dan Ives de Wedbush rejoint aujourd'hui son confrère : selon ses sources auprès des fournisseurs d'Apple, les sous-traitants se prépareraient bien pour une sortie des différents modèles d'iPhone 13 à la fin du mois de septembre. Il prévient en revanche que la commercialisation pourrait rapidement glisser au début du mois d'octobre si Apple ne cesse pas de modifier sa fiche technique.La pandémie de Covid-19 n'en finit plus d'avoir des conséquences sur l'industrie électronique. Les différents constructeurs font actuellement face à une pénurie de composants , aggravée par la récente fermeture d'une usine de Samsung suite aux intempéries survenues au Texas. Plusieurs fabricants de premier plan ont déjà annoncé que leur production serait touchée cette année, Samsung prévenant par exemple qu'il serait peut-être amené à annuler la sortie de son prochain Galaxy Note. Pour l'iPhone, Apple arrive généralement à bien négocier ses contrats en l'échange de volumes d'achat conséquents, mais il est possible que les ingénieurs de Cupertino soient amenés à faire des compromis à un moment ou à un autre.