Un futur HomePod avec un écran et une webcam ?

Apple a jeté l'éponge avec son HomePod original, qui a cessé d'être produit et qui sera retiré de la vente lorsque les stocks auront été écoulés. Si Apple concentre pour le moment ses efforts sur le HomePod mini et son tarif bien plus abordable, les ingénieurs de Cupertino n'auraient pas abandonné l'idée de produire un autre modèle haut de gamme. Selon Mark Gurman, sur Bloomberg , Apple aurait planché sur un nouveau HomePod dont la sortie était initialement prévue pour 2022, mais le journaliste ne sait pas ce qu'il est advenu de ce projet. Mark Gurman ajoute qu'Apple travaille sur des modèles pourvus d'un écran et d'une caméra, mais le lancement ne serait pas pour tout de suite.

Echo Show 10 d'Amazon

L'échec du HomePod original aurait suscité d'intenses débats à Cupertino sur la suite à donner à la gamme d'enceintes connectées d'Apple. Il y aurait logiquement de multiples projets dans les cartons, mais Apple veut sans doute prendre le temps de bien analyser le marché avant de prendre le risque de donner le feu vert à un produit en inadéquation avec les besoins des utilisateurs.L'intégration d'un écran et d'une caméra semble en tout cas logique sur un tel produit au centre de la maison connectée. De tels appareils hybrides existent déjà chez la concurrence, par exemple avec le Nest Hub Max de Google, Facebook Portal ou encore Echo Show d'Amazon. Du HomePod au HomePad, il n'y aurait qu'un pas...