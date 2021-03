Un émulateur de manette de jeu sur macOS 11.3

La dernière version bêta de macOS 11.3 apporte une intéressante nouveauté pour les adeptes de jeux vidéo : la possibilité d'utiliser le clavier et le trackpad ou la souris pour émuler une manette de jeu ! Découverte par Steve Moser sur MacRumors , cette nouveauté s'affiche lorsque l'utilisateur ouvre sur son Mac une application initialement prévue pour fonctionner sur iOS et qu'il lance les préférences du jeu : les réglages permettent de remplacer les différents boutons du contrôleur par des touches du clavier. Par exemple, le bouton X est déclenché par la touche A, le bouton Y par la touche E, et le joystick gauche par les touches ZQSD.Cette nouveauté offre également la possibilité de remplacer les gestes multitouch d'iOS par des touches du clavier. Les touches ZQSD permettent alors de faire virtuellement basculer l'appareil d'un côté ou d'un autre pour déclencher son accéléromètre, la touche Option permet de transformer le trackpad en écran virtuel, et les touches directionnelles permettent de balayer du doigt depuis le centre de l'écran.Cette émulation des manettes de jeu vidéo au sein de macOS 11.3 apparaît en complément de la prise en charge des manettes de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X par macOS 11.3 et iOS 14.5. Les versions finales de ces deux mises à jour sont attendues dans les prochaines semaines.