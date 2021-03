La prise en charge de FaceTime prévue sur tvOS ?

Apple a ajouté la prise en charge de nouveaux frameworks relatifs à FaceTime et iMessage au sein de la dernière version bêta de tvOS 14.5, a découvert le développeur Steve Moser sur MacRumors . Le framework AVFCapture a également fait son apparition pour la capture d'images. Apple semble donc préparer la prise en charge des conversations vidéo de FaceTime au sein de tvOS.tvOS est le système d'exploitation de l'Apple TV, mais pas seulement : depuis avril dernier, c'est également tvOS et non plus iOS qui équipe le HomePod . Une histoire d'optimisation qui n'a pas d'impact sur le grand public, mais qui nous empêche de tirer une conclusion sur cette découverte : cet ajout pourrait tout aussi bien concerner les rumeurs d'un HomePod équipé d'un écran et d'une caméra qu'une future fonctionnalité qui ajouterait la prise en charge des webcams par l'Apple TV.

Montage improbable par MacRumors

Mark Gurman nous confiait hier que si Apple développait bien un modèle de HomePod doté d'un écran et d'une webcam pour prendre en charge les conversations vidéo de FaceTime, la sortie ne serait absolument pas pour tout de suite. Il semble plus probable qu'Apple prépare l'Apple TV à prendre en charge la webcam intégrée de certains téléviseurs, voire les webcams externes, mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment.