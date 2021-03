Samsung se prépare pour l'écran LTPO de l'iPhone 13 Pro

Les choses se précisent pour l'adoption de la technologie LTPO sur la prochaine gamme d'iPhone. Selon The Elec , Samsung se préparerait à convertir une de ses lignes de production d'écrans OLED avec contrôleur LTPS en ligne de production d'écrans OLED avec contrôleur LTPO. Le projet devrait aboutir d'ici la fin du premier semestre, dans l'objectif d'être prêt pour le lancement de la production de masse de l'iPhone 13 Pro durant l'été. Samsung aurait l'exclusivité pour ces dalles haut de gamme, LG ne parvenant vraisemblablement toujours pas à faire le poids.Le contrôleur LTPO, pour, permet d'économiser jusqu'à 15% d'énergie par rapport à un contrôleur LTPS classique. C'est ce progrès qui devrait permettre à Apple d'intégrer à l'iPhone un écran capable de monter jusqu'à 120 Hz (120 images par seconde), contre 60 Hz aujourd'hui. Les animations, comme un simple défilement de page, devraient ainsi être bien plus fluides, comme sur l'iPad Pro.Sur l'iPad Pro, Apple a mis en place sa technologie ProMotion qui permet à l'écran d'avoir un taux de rafraîchissement variable, allant de 24 Hz sur l'affichage d'une image fixe à 120 Hz pendant les animations, pour éviter de consommer trop d'énergie. Sur l'Apple Watch, Apple est descendue à 1 Hz seulement, ce qui a permis de mettre en place la fonctionnalité d'écran toujours allumé sans trop d'impact sur l'autonomie.Si Apple se débrouille bien, l'iPhone 13 Pro pourrait donc offrir un écran 120 Hz sans impact sur l'autonomie, et on peut également imaginer qu'iOS propose enfin des fonctionnalités d'écran de veille toujours allumé, par exemple avec l'affichage permanent de l'heure et des notifications et/ou un mode "table de nuit" pour afficher l'heure et l'alarme à venir avec une luminosité minimale. Notez que cette nouveauté devrait uniquement concerner la gamme Pro : l'iPhone 13 classique devrait rester à 60 Hz comme aujourd'hui.