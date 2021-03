Clavier papillon : une class action contre Apple aux États-Unis

Les plaintes d'utilisateurs à l'encontre d'Apple au sujet du clavier papillon utilisé sur différents modèles de MacBook, MacBook Air et MacBook Pro sortis entre 2015 et 2019 deviennent officiellement une class action , ou recours collectif en français, aux États-Unis. Trois ans après les premiers dépôts de plainte en 2018, c'est une première victoire pour les utilisateurs qui accusent Apple d'avoir enfreint la loi dans sept États américains (Californie, New York, Floride, Illinois, New Jersey, Washington et Michigan).Apple se battait à l'encontre de ce potentiel recours, arguant qu'il était injuste de mettre les différentes générations de clavier papillon dans le même panier. Le juge a finalement entendu les arguments des plaignants, qui affirmaient que toutes les générations souffraient des mêmes défauts de conception, comme l'écart trop faible entre les bordures des touches et le châssis, ou encore la course trop faible.Inauguré avec le MacBook 12" en 2015, le clavier à mécanisme papillon d'Apple a été définitivement abandonné en 2020 . Ce nouveau mécanisme permettait de réduire la course de frappe et donc l'épaisseur du clavier, tout en offrant une meilleure stabilité aux touches. Le résultat a toujours suscité les passions, certains appréciant la frappe très sèche qui en résultait et d'autres estimant que c'était à l'inverse beaucoup moins confortable. Mais surtout, ce clavier a rapidement posé des problèmes de fiabilité à cause des incrustations de poussière : touches qui collent, qui se coincent, qui se répètent, qui cessent de fonctionner...Il y aura eu quatre versions différentes de ce clavier, sans qu'Apple ne parvienne à retrouver la fiabilité de son traditionnel mécanisme à ciseaux. Le recours cite une communication interne d'Apple, dans lequel un responsable de l'entreprise arrive à une simple conclusion :Apple a lancé en 2018 un programme de réparation pour ses claviers papillon, avec une garantie étendue à quatre ans en cas de problème. Ce mécanisme reste une épée de Damoclès pour les possesseurs des différents modèles de MacBook concernés, et la valeur de ces ordinateurs à la revente a considérablement décru suite au retour à la vente de modèles plus fiables.