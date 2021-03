iPhone 13 : la vitre avant et son encoche réduite en fuite ?

On a eu de nombreuses rumeurs , et on aurait désormais une fuite en bonne et due forme : selon MacRumors , la photo ci-dessous nous montrerait des vitres destinées à la face avant des différents modèles d'iPhone 13. On retrouve les trois tailles actuelles de 5,4", 6,1" et 6,7", et on découvre surtout une encoche d'une largeur nettement réduite. C'est vraisemblablement le déplacement du haut-parleur, tout en haut du téléphone au-dessus des capteurs, qui permettrait de gagner en place.Cette image proviendrait du réparateur grec iRepair, sans plus d'informations sur la méthode d'obtention de pièces détachées qui ne sont pour l'instant qu'à l'état de prototype chez les sous-traitants d'Apple. Difficile donc d'affirmer avec certitude que cette image est bien authentique, même si on a envie d'y croire.La question de la réduction de la taille de l'encoche a été très présente dans les rumeurs ces derniers temps, avec plusieurs indiscrétions qui mentionnaient étrangement une réduction de la hauteur et non de la largeur de cet emplacement dédié aux capteurs. La taille de l'encoche de l'iPhone est en tout cas restée inchangée depuis la sortie de l'iPhone X en 2017 et cette évolution est attendue de longue date.Si la pénurie de composants ne pose pas trop de problèmes à Apple d'ici cet été, c'est à la fin du mois de septembre que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro devraient être commercialisés. Plusieurs autres nouveautés majeures sont attendues, par exemple avec l'adoption de la puce Apple A15, d'un nouveau modem 5G plus performant, de meilleurs appareils photos ou encore un écran 120 Hz sur les modèles Pro (lire :).