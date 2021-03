Pages, Numbers et Keynote passent en version 11

Nouveautés communes à Pages 11.0, Numbers 11.0 et Keynote 11.0

• Le navigateur multimédia mis à jour propose des options de recherche avancées et de nouvelles catégories pour le nouveau contenu, comme Récents, Portraits et Live Photos ;

• Possibilité d'ajouter des liens vers des numéros de téléphone à des cellules de tableau, des objets de texte et des figures ;

• La fonctionnalité AppleScript permet de modifier le mot de passe d'un document ou d'ouvrir des documents protégés par des mots de passe.



Keynote 11.0

• Pendant votre présentation, affichez vos notes d'intervenant, votre diapositive actuelle et la diapositive suivante dans une fenêtre séparée ;

• Les vignettes dans la fenêtre de l'ordre de composition simplifient la modification de phrases complexes.

Numbers 11.0

• Option permettant d’exclure la feuille de résumé lors de l’exportation de votre feuille de calcul vers Microsoft Excel.



De nouvelles versions de Pages, Keynote et Pages sont de sortie ce soir, à la fois pour le Mac et pour l'iPhone et l'iPad sur iOS. Les logiciels passent en version 11, avec comme grosse nouveauté la prise en charge en français de la fonctionnalité Griffonner sur l'iPad (sans avoir à attendre la sortie d'iPadOS 14.5 ), qui permet d'écrire du texte avec l'Apple Pencil avec une conversion automatique des mots en texte. Diverses autres améliorations sont au programme.Voici les notes de version pour le Mac :Voici les notes de version pour iOS :Comme d'habitude, vous trouverez ces nouvelles versions dans l'onglet « Mises à jour » de l'App Store sur le Mac, et dans les mises à jour de l'App Store sur iOS et iPadOS (App Store > votre compte > Mises à jour disponibles).