Deux nouveaux iMac repérés dans la version bêta de macOS 11.3

Apple a hier soir distribué une nouvelle version bêta de macOS 11.3, la cinquième, aux développeurs. Cette version semble en cours de finalisation, aucune nouveauté visible n'ayant été repérée par rapport à la mouture précédente. Les changements se passent désormais sous le capot, pour éliminer les bugs... et préparer l'arrivée de nouvelles machines. Nos confrères américains de 9To5Mac ont en effet déniché des références à deux nouveaux modèles d'iMac, respectivement numérotés "iMac21,1" et "iMac21,2". Ces références correspondent aux noms de code J456 et J457 qui avaient été évoqués par Mark Gurman en janvier dernier, et devraient donc correspondre aux successeurs de l'iMac 21,5" 4K et de l'iMac 27" 5K.Dans la gamme actuelle, il y a quatre numéros de modèles différents : l'iMac 21,5" d'entrée de gamme est numéroté "iMac18,1", l'iMac 21,5" 4K est numéroté "iMac19,2" et l'iMac 27" 5K est numéroté "iMac20,1" ou "iMac20,2". Il semble donc que nous nous dirigions vers une simplification de la gamme, qui serait toujours composée d'un petit et d'un grand modèle mais sans trop de déclinaisons différentes.L'apparition de ces deux numéros de modèles au sein de la version bêta de macOS 11.3 est un nouvel indice de la refonte prochaine de l'iMac. Les rumeurs dont nous disposons jusqu'ici tablent plutôt sur un renouvellement en fin d'année, mais il est tout à fait possible qu'Apple dégaine plus tôt si la nouvelle gamme est prête.Au programme de cette nouvelle génération d'iMac, il faut s'attendre à deux nouveautés majeures : une refonte du design, avec une réduction des marges autour de l'écran et une augmentation des diagonales (il a été question d'un look inspiré du Pro Display XDR ), ainsi que le passage à l'architecture Apple Silicon (lire :). Si vous comptez vous offrir un iMac, il est vivement conseillé d'attendre l'arrivée des modèles de 2021.