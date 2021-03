La puce Apple A14X repérée au sein d'iOS 14.5

La révision de l'iPad Pro est pour bientôt. Dans la cinquième version bêta d'iOS 14.5, qui a été distribuée aux développeurs hier soir seulement une semaine après la version précédente , le site 9To5Mac ont déniché une référence relative à la très attendue puce Apple A14X.Plus spécifiquement, nos confrères ont déniché des références à un GPU dont le nom de code est "13G", un modèle qui est pour le moment inconnu. Selon la nomenclature interne d'Apple, un tel GPU ne pourrait correspondre qu'à la puce Apple A14X, déclinaison aux stéroïdes de la puce Apple A14 de l'iPhone 12 et de l'iPad Air 4. 9To5Mac a également déterminé que le design de la puce Apple A14X serait basé sur le nom de code "T8103", qui correspond à la puce Apple M1 des premiers Macs Apple Silicon. La semaine dernière, Mark Gurman évoquait des performances; si la puce Apple A14X est bien une version modifiée de la puce Apple M1, il faut s'attendre à des performances phénoménales.

Visuel par 9To5Mac

C'est a priori dans le courant du mois d'avril qu'Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d'iPad Pro. Les nouveaux modèles devraient donc accueillir un nouveau processeur, mais aussi des appareils photos améliorés, peut-être un connecteur USB-C compatible Thunderbolt, un modem 5G sur les déclinaisons cellulaires et un écran mini-LED sur le modèle 12,9" pour une meilleure luminosité et de plus grands contrastes.