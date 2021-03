L'indice d'un nouvel Apple TV sur tvOS 14.5 ?

Une cinquième version bêta de tvOS 14.5 a été envoyée aux développeurs hier soir. Cette nouvelle mouture met en place quelques discrets changements de dénominations relatifs à la télécommande de l'Apple TV, a repéré MacRumors . La fameuse "Siri Remote" change ainsi de nom au sein du système, devant tout simplement "Apple TV Remote". Ce nom était déjà utilisé dans les pays où Siri n'est pas disponible, et il est désormais généralisé. Autre petite évolution, Apple a changé le nom du "Bouton principal" de la télécommande, qui s'appelle désormais "Bouton TV".Ces petites évolutions sont peut-être parfaitement innocentes, dans un simple souci de simplification. Elles surviennent cependant dans un contexte particulier : l'Apple TV actuel est vieillissant et une importante mise à jour est attendue cette année. Mieux encore, la mention d'une nouvelle télécommande a déjà été dénichée dans le code source d'iOS 14 l'année dernière... Il est ainsi possible qu'Apple prépare son système à son futur matériel.En décembre dernier, le journaliste Mark Gurman affirmait qu'un nouveau modèle d'Apple TV équipé d'un processeur bien plus puissant (mieux adapté aux jeux vidéo) et livré avec une nouvelle télécommande était dans les tuyaux pour cette année, sans plus de précisions sur la date de présentation. Et si c'était dès le printemps ?