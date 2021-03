Intel veut fabriquer des puces ARM pour Apple

Intel va diversifier ses activités. Le nouveau CEO de l'entreprise, Pat Gelsinger, a hier dévoilé un plan pour s'adapter à la conjoncture actuelle, dominée par l'ascension fulgurante d'ARM, le départ d'Apple qui crée désormais ses propres puces et la difficulté des processeurs x86 du fondeur à faire face. Parmi les mesures qui seront prises, une dépense de 20 milliards de dollars va permettre la création de deux nouvelles usines en Arizona. Intel va augmenter sa capacité de production dans un but précis : offrir ses services de fondeur a qui le souhaite, y compris pour concevoir des processeurs ARM. Une nouvelle division appelée Intel Foundry Services va être créée pour l'occasion.Les projets d'Intel seraient accueillis avec beaucoup d'enthousiasme dans l'industrie. C'est en tout cas ce que clame Intel qui va devenir un concurrent direct des fonderies de semi-conducteurs indépendantes comme TSMC et GlobalFoundries. Dans une séance de questions/réponses, Pat Gelsinger a affirmé qu'Intel travaille déjà avec certains partenaires sur le sujet, dont Amazon, Cisco, IBM et Microsoft. Et oui, Intel souhaiterait bien séduire Apple à nouveau, même si ce n'est pas pour des processeurs x86.Ces déclarations ont de quoi surprendre, alors qu'Intel a récemment lancé une vaste campagne de dénigrement du Mac aux arguments parfois fallacieux. Les dirigeants d'Apple et d'Intel savent cependant qu'il est possible d'être en concurrence, parfois féroce, sans pour autant être ennemi juré. Apple et Samsung, qui se tirent en permanence dans les pattes sur le marché des smartphones, en sont un exemple parfait : les contrats d'approvisionnement entre les deux entreprises représentent chaque année des milliards de dollars. Si Intel se montre finalement plus compétitif que TSMC sur certains aspects, il est tout à fait possible qu'Apple lui confie à nouveau certains projets.Cette annonce d'Intel va faire l'effet d'un tremblement de terre dans le petit monde des semi-conducteurs. Il est en revanche bien trop tôt pour savoir quel sera l'impact d'Intel Foundry Services sur l'industrie, et dans quelle mesure cette concurrence accrue pourra être bénéfique pour Apple.