Mac mini M1 : des problèmes en sortie de veille ?

Plusieurs utilisateurs du Mac mini équipé de la puce Apple M1 se plaignent de problèmes avec leurs écrans externes à la sortie de veille, selon des témoignages glanés par MacRumors . Soit leur écran externe n'est pas reconnu et reste désespérément noir, soit il l'est bien mais le Mac mini n'envoie pas de signal vidéo. La seule solution est alors de débrancher puis rebrancher l'écran, qu'il soit connecté en HDMI, en Thunderbolt / USB-C ou via un adaptateur DisplayPort. Ces cas sont suffisamment nombreux pour être signalés, mais loin d'être généralisés.Quelques témoignages font également état du même problème sur les autres Macs équipés de la puce Apple M1, mais il s'agit de portables et les utilisateurs faisant usage d'un écran externe sont statistiquement bien moins nombreux ; il est possible que ces cas soient liés mais sans certitude pour le moment. Apple, qui a été mise au courant de ce problème, enquête déjà sur un bug faisant apparaître des petits points roses sur les écrans externes branchés sur le Mac mini M1. Une mise à jour logicielle pourrait venir corriger tout cela prochainement.