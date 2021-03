Intelligence artificielle : Apple rachète des tas d'entreprises

Apple multiplie les rachats d'entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Selon les données rassemblées par GlobalData , ce serait même le géant technologie le plus gourmand en la matière, devant Accenture, Google, Microsoft et Facebook. Il y aurait eu pas moins de 25 acquisitions entre 2016 et 2020, et ce ne sont que les rachats dont nous avons pu prendre connaissance : tant qu'elles ne sont pas repérées d'une manière ou d'une autre, Apple aime garder ses transactions secrètes. Il est donc probable que les rachats soient en réalité plus nombreux. Le mois dernier, Tim Cook a révélé qu'Apple avait racheté plus de 100 entreprises ces six dernières années.En dehors de Shazam , célèbre application de reconnaissance musicale, les différentes entreprises rachetées par Apple citées dans le tableau ci-dessus sont assez techniques et ne devraient pas dire grand chose au grand public. Elles peuvent globalement être classées en deux catégories : celles qui peuvent être utiles pour améliorer l'assistant vocal Siri, et celles qui ont un lien avec l'analyse d'image et la conduite autonome. Ce sont deux secteurs absolument stratégiques pour Apple dans les prochaines années, Apple ayant vraisemblablement repris ses travaux sur l'Apple Car . GlobalData note d'ailleurs une frénésie d'embauche dans ce domaine : les cinq entreprises analysées auraient publié plus de 14 000 offres d'emploi relatives à l'intelligence artificielle sur la seule année 2020.