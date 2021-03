Une édition ''Explorer'' plus robuste pour l'Apple Watch ?

Apple développerait une toute nouvelle finition pour l'Apple Watch, avec un boîtier plus robuste pour les utilisations sportives extrêmes. Mark Gurman, qui nous confie cette indiscrétion sur Bloomberg , parle d'une matière entre le caoutchouc et la gomme, pour une très grande résistance aux chocs comme sur les célèbres montres G-Shock de Casio. Ce modèle, qui serait parfois surnommé « Explorer Edition » en interne, aurait déjà été envisagé mais pas retenu après le lancement du tout premier modèle d'Apple Watch en 2015. Il serait de retour sur la planche à dessin, mais sans certitude sur son lancement qui pourrait avoir lieu cette année avec l'Apple Watch Series 7, ou avec la gamme suivante en 2022. Si ce design est bien retenu, il serait commercialisé à part et ne remplacerait pas une finition existante.Mark Gurman évoque aussi une nouvelle fonctionnalité de suivi de la nage, sans en dire plus sur la gamme à venir. Les rumeurs au sujet de l'Apple Watch Series 7 sont pour le moment peu nombreuses, mais plutôt appétissantes : l'analyste Ming-Chi Kuo promet le premier changement de design depuis la sortie de l'Apple Watch, et il a été question d'intégrer un capteur optique capable de mesurer le taux de glycémie de l'utilisateur sans avoir à percer sa peau.