Un nouveau coloris graphite pour l'iPhone 13 Pro ?

On ne sait pas encore s'ils s'appelleront iPhone 13 ou iPhone 12s ; la gamme d'iPhone qui succédera à l'iPhone 12 cet automne ne présentera pas d'évolutions majeures en terme de design mais Apple travaille tout de même sur quelques éléments différentiateurs. Il y a bien sûr la réduction de la taille de l'encoche déjà apparue à travers les rumeurs et les fuites, mais pas seulement. Selon Max Weinbach, via EverythingApplePro , Apple retravaillerait ses caméras arrières qui seraient légèrement moins protubérantes (mais qui dépasseraient toujours de leur emplacement), mettrait au point une finition moins sensible aux traces de doigts sur l'acier du châssis des modèles Pro, et proposerait sur ces derniers un coloris graphite mat revisité, bien plus proche du noir qu'aujourd'hui.

Visuel par EverythingApplePro

Le châssis en acier de l'iPhone 12 Pro est très sensible aux traces de doigts, et cette évolution est donc une bonne nouvelle si elle se vérifie. Pour ce qui est du coloris, Apple fait régulièrement varier les teintes qu'elle utilise et ce n'est donc pas une grande surprise — on connaît d'ailleurs l'appétence des designers de Cupertino pour les noirs profonds, même si l'expérience du noir de jais n'a pas toujours été concluante . Max Weinbach ajoute qu'Apple ferait des expériences avec un coloris orange, presque bronze, mais que le lancement d'une telle option serait très incertain.C'est à la fin du mois de septembre qu'Apple devrait commercialiser les successeurs de l'iPhone 12, si la pénurie de composants à laquelle les différents fabricants doivent faire actuellement face ne pose pas trop de problèmes d'ici-là. Outre les petits changements de design, plusieurs évolutions techniques sont bien sûr attendues, comme la puce Apple A15, un modem 5G plus performant, de meilleurs appareils photos ou encore un écran pouvant monter à 120 Hz sur la gamme Pro (lire :).