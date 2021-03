Un diamètre de 3,2 cm pour les AirTags

Les AirTags auraient un diamètre de 3,2 cm pour une épaisseur de 6 mm, selon les sources de Max Weinbach, cité par EverythingApplePro . C'est un peu plus grand qu'une pièce de 2 € (2,58 cm), et près de trois fois plus épais (2,20 mm). Les petits traqueurs d'Apple seraient ainsi bien plus compacts que les SmartTags de Samsung , qui ont des dimensions de 3,9 cm × 3,9 cm × 9 mm. Ils seraient en revanche un peu plus gros que les Stickers de Tile , qui ont un diamètre de 2,7 cm et une épaisseur de 7,3 mm.

Visuel par EverythingApplePro

Les petits traqueurs d'Apple seraient prêts à être commercialisés ; on ne sait pas si ce sera par le biais d'un Apple Event ou d'un simple communiqué de presse, mais ce serait pour les prochaines semaines. Max Weinbach évoque une tarification de 39 dollars (soit 10 dollars de plus que les SmartTags de Samsung, et deux fois plus cher que les Stickers de Tile, vendus au même prix... par lot de deux), mais ce ne serait qu'une estimation et pas une certitude.Cela fait quelques semaines qu'Apple semble préparer iOS à l'arrivée des AirTags : dans la version bêta d'iOS 14.5, un nouvel onglet dédié à la recherche d'objets a fait son apparition. Il est possible de géolocaliser certains appareils électroniques de marques tierces, et Apple évoque aussi des objets de la vie quotidienne comme un trousseau de clé, un sac à dos ou un vélo. Sans trop de doute possible, c'est bien la prise en charge des AirTags qui se trame pour la version finale d'iOS 14.5 qui est attendue en avril. Encore un peu de patience...