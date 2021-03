iOS 14.4.2 est disponible pour tous

C'est une nouvelle version d'iOS qui n'apporte pas de nouveauté directement visible par l'utilisateur, mais qui corrige une faille de sécurité : iOS 14.4.2 est déployé pour tous les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch ce soir. Apple affirme qu'elle contient, et précise dans un document publié sur son site web que la mise à jour comble une faille relative à WebKit (le moteur de rendu de Safari) qui pouvait permettre à un site web malintentionné d'exécuter du code sans l'autorisation de l'utilisateur. Il est donc vivement conseillé d'installer cette nouvelle version du système mobile d'Apple.Pour les appareils incompatibles avec iOS 14, Apple a également mis en place un correctif avec la sortie parallèle d'iOS 12.5.2. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette mise à jour et l'installer dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.