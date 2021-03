Apple Watch : watchOS 7.3.3 est disponible

En plus de la sortie d'iOS 14.4.2 , Apple a aussi lancé une petite mise à jour logicielle pour l'Apple Watch ce vendredi soir : watchOS 7.3.3 est de sortie aujourd'hui pour apporter. Dans un document publié sur son site web, Apple nous apprend que le correctif comble une faille relative à WebKit qui pouvait permettre à un site malveillant d'exécuter du code sans l'autorisation préalable de l'utilisateur. WebKit est le moteur de rendu de Safari.L'installation de cette mise à jour est donc vivement conseillée même si elle n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité. Comme toujours, vous devez vous munir de votre iPhone pour installer cette nouvelle mise jour : rendez-vous sur l'app Apple Watch, dans l'onglet Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. L'Apple Watch et l'iPhone doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour et le niveau de batterie de l'Apple Watch doit être supérieur à 50%. La montre doit également rester en charge sur son chargeur le temps de la mise à jour.