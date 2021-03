Lancement au troisième trimestre pour les AirPods 3 ?

La perspective d'un lancement au printemps s'éloigne pour les AirPods 3. Il y a une dizaine jours, l'analyste Ming-Chi Kuo nous prévenait que la production de masse des nouveaux écouteurs sans fil d'Apple ne démarrerait pas avant le troisième trimestre, soit en juillet au plus tôt. Selon DigiTimes , certains composants seraient déjà en production ; la publication taïwanaise cite les capteurs optiques d'ASE Technology qui permettent de détecter lorsque les écouteurs sont portés à l'oreille. Il ne faudrait cependant pas pour autant s'attendre à un lancement imminent : Apple aurait effectivement pour objectif de lancer les AirPods 3 durant le troisième trimestre, afin d'être sûr que les stocks soient au beau fixe au moment d'affronter les fêtes de fin d'année.

"Clone" d'AirPods 3 par GizmoChina

De prétendues photos volées des AirPods 3 ont commencé à apparaître sur le web ces dernières semaines, mais leur authenticité ne peut être garantie : comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, la photocopieuse chinoise fonctionne déjà à plein régime pour commercialiser des "clones" de ces AirPods dont les schémas industriels s'échangent sans doute déjà sous le manteau.Quoi qu'il en soit, les rumeurs sont unanimes : les AirPods 3 adopteraient un design plus proche de celui des AirPods Pro, avec une tige raccourcie et une tête un peu plus volumineuse, mais sans les embouts interchangeables en silicone. Ces modèles devraient également être dépourvus de technologie de réduction de bruit active.La plus grande incertitude concerne le maintien ou non des AirPods 2 au catalogue pour assurer l'entrée de gamme, les AirPods 3 pouvant prendre le positionnement tarifaire des AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil pour mieux segmenter la gamme. Les AirPods 2 sont aujourd'hui vendus à 179 € avec un boîtier de recharge filaire, ou à 229 € avec un boîtier de recharge sans fil. Ils bénéficient régulièrement d'offres promotionnelles assez importantes chez les revendeurs (les offres promotionnelles sous la barre de 150 € voire de 140 € sont désormais très fréquentes), et une baisse des tarifs officiels n'est donc pas à exclure.