Un prototype d'iPad à double connecteur

C'est une frustration de certains utilisateurs d'iPad qu'Apple avait initialement bien pensé à prendre en compte : lors du développement du tout premier modèle d'iPad, sorti en 2010 , les ingénieurs de Cupertino ont bien envisagé un double système de connecteur 30 broches. Comme le montrent les photos d'un prototype publiées par Giulio Zompetti sur Twitter, la tablette en question était équipée d'un connecteur sur le bas mais aussi sur le côté du châssis, avec la prise en charge de la recharge sur les deux connecteurs. Il était ainsi possible d'utiliser la tablette branchée sur un dock en mode portrait et en mode paysage. Cette fonctionnalité a finalement été abandonnée au cours du développement.Apple conçoit de nombreux prototypes mais a une politique très stricte quant à leur destruction lorsque le développement d'un nouveau produit s'achève. Il est ainsi très rare de pouvoir dénicher un appareil de travail qui nous donne un aperçu des directions dans lesquelles Apple aurait pu aller. Aujourd'hui, l'ajout du Smart Connector permet un peu plus de souplesse mais Apple ne donne pas le choix avec ses accessoires : avec le Magic Keyboard par exemple, il est impossible d'utiliser l'iPad Pro en mode portrait.