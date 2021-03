Apple Maps intègre les radars dans de nouveaux pays

Apple affiche désormais les radars de sécurité routière au sein des cartes de l'application Plans dans de nouveaux pays, comme l'a remarqué le site néerlandais iCulture . L'emplacement des radars est matérialisé par un petit appareil photo avec un flash dans un carré jaune. Officiellement , cette fonctionnalité n'existe pour le moment qu'aux États-Unis, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. Il y a aujourd'hui des témoignages de son apparition en Australie, en Autriche, en Belgique, en Suède et en Nouvelle-Zélande en plus des Pays-Bas, cette liste n'étant sans doute pas exhaustive.La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité a de quoi faire jaser dans certains pays où Apple Maps n'affiche toujours pas la vitesse maximale autorisée sur les routes concernées. N'attendez en tout cas pas le déploiement de ces petites icônes jaunes en France : les avertisseurs de radars sont ici interdits. Il est possible pour les applications de signaler des zones dangereuses, mais pas des emplacements précis.