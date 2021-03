macOS 12 et iOS 15 se font repérer

Les développeurs d'Apple préparent les prochaines versions des systèmes d'exploitation de la marque, et cela commence à se voir. Le site 9To5Mac a déniché une jolie portion de code dans les entrailles de WebKit , le moteur de rendu de Safari qui a la particularité d'être open source : Apple y fait clairement référence à macOS 12 et iOS 15, deux systèmes qui n'ont pas encore été dévoilés.Pour iOS 15, rien de plus logique : Apple suit une numérotation limpide pour son système d'exploitation mobile avec une incrémentation chaque année. Pour macOS 12, c'était un peu moins évident : Apple a conservé la version 10 au catalogue (sous les dénominations "Mac OS X", "OS X" puis "macOS 10") pendant dix-neuf ans avant de passer à la version 11. La première version bêta de macOS 11.1 sortie en novembre dernier avait vendu la mèche : si Apple comptait rester sur cette version 11 pendant plusieurs années, c'est la numérotation 11.0.1 qui aurait été utilisée pour la première sous-version de macOS Big Sur. Il n'y avait donc plus trop de suspense, mais la confirmation est là : Apple va bien passer à macOS 12 dès cette année.C'est toujours à l'occasion de la WWDC qu'Apple présente les nouveautés de ses différents systèmes, et ce salon annuel consacré aux développeurs se tient communément durant le mois de juin. Apple officialise généralement les dates de la WWDC dès mars ou avril pour que les développeurs puissent s'organiser pour l'événement, mais il y a de grandes chances que la WWDC 2021 se tienne de manière virtuelle cette année (Apple s'était d'ailleurs déclarée satisfaite de ce format dématérialisé l'année dernière) et il n'y a donc pas le feu au lac. On ne les voit pas dans le code source de WebKit, mais Apple devrait également profiter de l'occasion pour dévoiler les nouveautés de watchOS 8 et de tvOS 15. Les quatre systèmes entreront alors en phase de versions bêtas, les versions finales n'étant pas attendue avant le mois de septembre.