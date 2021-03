Le programme de réparation pour indépendants d'Apple devient mondial

Après une première extension à plusieurs pays d'Europe (dont la France) ainsi qu'au Canada l'été dernier, Apple vient d'annoncer que son programme de réparation destiné aux indépendants sera disponible presque partout dans le monde — dans plus de 200 pays — d'ici la fin de l'année. 38 nouveaux pays sont concernés dès cette semaine. Les réparateurs indépendants intéressés peuvent s'inscrire sur cette page . La généralisation de ce programme, initialement lancé aux États-Unis en août 2019, est une très bonne nouvelle pour les régions dépourvues d'Apple Stores.Le, initialement réservé à l'iPhone, a été étendu au Mac l'année dernière. Il permet aux réparateurs indépendants d'accéder aux mêmes ressources qu'Apple et que les réparateurs agréés, que cela soit les composants, les outils, les manuels d'instruction et les outils de diagnostic. Ce programme aurait d'importantes contraintes pour les indépendants qui y souscrivent, mais il représente une garantie de qualité de réparation et d'authenticité des composants pour les clients.