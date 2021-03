Il y aurait bien une nouvelle télécommande pour l'Apple TV

Oui, Apple préparerait bien une nouvelle télécommande pour l'Apple TV. C'est le site 9To5Mac , pas habitué à raconter des bobards, qui l'affirme : la télécommande porterait le numéro de modèle B519, contre B439 pour la Siri Remote actuelle. Nos confrères américains ne disposent pas de détails sur les changements apportés par ce modèle revisité, mais imaginent qu'il s'agira de repenser l'ergonomie de la télécommande, qui est dépourvue de boutons de navigation et dont la surface tactile est très fragile.Des traces d'une nouvelle télécommande avaient déjà été trouvées dans une version bêta d'iOS 14 l'année dernière. Une importante mise à jour se profile pour l'Apple TV, qui devrait notamment bénéficier d'une puce bien plus puissante pour le jeu vidéo. La révision est attendue de longue date et quelques indices laissent à penser qu'Apple pourrait la dévoiler dès ce printemps, sans certitude néanmoins.