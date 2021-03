Un chargeur AirPower fonctionnel chez Xiaomi

C'est tout pile deux ans après l'annonce par Apple de l'abandon de sa technologie AirPower que le fabricant chinois Xiaomi a présenté hier soir son Mi Multi-Coal Charging Pad, un chargeur reprenant les principales caractéristiques du projet d'Apple. L'engin embarque 19 bobines superposées pour permettre la recharge simultanée de trois appareils, où qu'ils soient positionnés sur le chargeur, avec une puissance de 20 W par appareil. L'accessoire coûtera 599 yuans, soit 80 € environ.Pour sa technologie AirPower, Apple avait utilisé exactement la même technique mais avait rencontré des problèmes de fiabilité : l'accessoire avait tendance à surchauffer et il a fallu près de deux ans de recherche pour que les ingénieurs de Cupertino finissent par jeter l'éponge. Xiaomi a tenté de rassurer : son modèle ne rencontrerait pas de tel défaut. Le fabricant s'est d'ailleurs permis un petit clin d'oeil taquin en intégrant un iPhone à son visuel.Bien qu'Apple ait annoncé l'abandon de sa technologie AirPower, les travaux sur le sujet ont continué : Apple a par exemple déposé un brevet relatif à son chargeur triple pas moins de sept mois après son renoncement officiel. Nous n'avons plus eu de nouvelles depuis, en dehors de rumeurs vraisemblablement infondées, et Apple semble être passée à autre chose avec son chargeur magnétique MagSafe . Mais qui sait...